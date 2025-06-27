6月27日 耶穌聖心節

厄則克耳先知書 34:11-16 聖詠 23[22]:1-3,3-4,5,6 羅馬書 5:5-11 路加福音 15:3-7

耶穌聖心節幫助我們更深入體會耶穌聖心的感受。很多時候，我們之所以不瞭解耶穌，就是因為我們不瞭解祂的心。透過讀經一，上主對我們說：我要親自去尋找我的羊，猶如牧人在羊群失散的那日怎樣尋找他的羊，我也怎樣尋找我的羊。上主以牧人的形象，自擬尋找羊群的焦急心情，正是耶穌聖心對人類之愛的具體體現。在讀經二，聖保祿教導我們：「基督在我們還是罪人的時候，就為我們死了，這證明了天主怎樣愛我們」。天主對我們的愛，不但體現在對人犯罪後的尋找與救贖，還體現在我們還是罪人的時候，祂對我們每個人的先贖。正如耶穌所說的：「對於一個罪人悔改，在天上所有的歡樂，甚於對那九十九個無須悔改的義人」。因此，人的悔改遠不止於靠己力單純的回歸天主，而是在經驗到天主的恩寵推動中，深入體會到耶穌如何深愛並救贖了我們。耶穌同時邀請我們與祂建立親密的感恩之愛的關係。

主耶穌，求使我們細味祢聖心的愛，並能以愛還愛。

内容來源取自《和平月刊》

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