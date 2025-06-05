6月5日 復活期第七週星期四

聖玻尼法主教（殉道）（紀念） 宗徒大事錄 22:30; 23:6-11 聖詠 16[15]:1-2,5,7-8,9-10,11 若望福音 17:20-26

司祭的職務，無非兩個：一是為人代禱，一是向神獻祭。耶穌，作為大司祭，祂把我們看作是祂自己的人。祂所實行的，就是為我們代禱。

耶穌的姿勢，是舉目向天，這意味著祂的救助來自天上。祂稱天主為父，是多麼親切的稱呼，又是多麼親密的關係啊！祂為祂自己祈禱後，又為門徒祈禱，現在，祂也為信徒祈禱。祂向父祈禱，願我們合而為一，並相信是父派遣了祂。

耶穌向父祈禱，祂希望，我們和祂在一起，並「享見父所賜給祂的光榮」（若17:24）。祂是與我們同在的天主，祂也希望，我們和祂常在一起。只有在一起，我們才能享見祂的光榮：愛的光榮。

耶穌向父祈禱，為的是把父的名宣示給我們，並把父對子的愛存在我們內。耶穌的生活，就是為了彰顯父的名。祂也邀請我們，像祂一樣，宣揚父的聖名。願耶穌祈禱的恩寵，臨到我們身上。

耶穌，我們的大司祭，感謝祢，祢為我們祈禱，更為我們獻祭。祢奉獻的，不是牛羊，而是祢自己。耶穌，我們的贖罪祭，我們讚美祢。

内容來源取自《和平月刊》

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