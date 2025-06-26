6月26日 常年期第十二週星期四

創世紀 6:1-12,15-16 聖詠 106[105]:1-2,3-4,4-5 瑪竇福音 7:21-29

耶穌在今天的福音中，對門徒所說的話，似乎會令人大惑不解。祂明明是說：聽了祂的話而實行的，就好像一個聰明人；但祂卻又責斥那些以祂的名字說預言、驅魔和行奇蹟的人。

進一步細讀耶穌的解釋，便會明白，祂所指的實行，並不是那些外在的行動，而是更深層的信仰基礎。人可以憑著信心去做很多事情，但如果那信心沒有堅實如磐石的基礎，恐怕在面對更大的挑戰時，便會動搖了。耶穌的訓導，以至祂的名字，都可以是飄盪在空氣中的聲頻，或是思慮中虛妄的概念；真正的磐石基礎，只有是那位宣講真道、那個名字本身 ─ 耶穌基督！沒有把耶穌基督放在內心深處，成為信仰基礎，就如建基於浮沙，無法貫徹始終。

主基督，求祢進入我們內心深處，成為我們一切信仰生活和事工的磐石基礎。

内容來源取自《和平月刊》

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