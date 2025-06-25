6月25日 常年期第十二週星期三

創世紀 15:1-12,17-18 聖詠 105[104]:1-2,3-4,6-7,8-9 瑪竇福音 7:15-20

耶穌告誡祂的門徒們：由每人所結的果實，可以識別出好與壞。基督徒生活在這個世界上，每天都可能要面對應接不睱與難以辨別的資訊，這甚至會讓人感到不適，因為根本沒有能力辨別真偽。

好人不能結壞果子，壞人不能結好果子，不但是至理名言，更是耶穌的教導。這也是祂告訴門徒們，識別好壞先知的方法。假先知或假消息，給人帶來恐懼、失望、驕傲、嫉恨等，使人遠離天主；而真先知，就像耶穌一樣，給人帶來希望、信賴、悔改，使人體會到天主對人無盡的慈愛與接納。

基督徒是天主從人群中的特別揀選，應該多結一些好果實，即如迦拉達書5:22-23給我們列舉的聖神效果：「仁愛、喜樂、平安、忍耐、良善、溫和、忠信、柔和、節制」等美德，以光榮在天之父。

天主，求祢賜給我們恩寵，使我們能結好果實，以光榮祢的聖名。

内容來源取自《和平月刊》

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