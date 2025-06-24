6月24日 聖若翰洗者誕辰節日

依撒意亞先知書 49:1-6 聖詠 139[138]:1-3,13-14,15 宗徒大事錄 13:22-26 路加福音 1:57-66,80

華裔傳統父輩為新生孩起名，如「志誠」、「淑賢」等，總含特別意義的，加在父姓後，也是祖輩希望嬰孩能恰如其名的期望；屬於近東的猶太民族，相信亦類似。親友聚在新生兒子割損禮和命名之日，出奇地，素稱不育在高齡得子的依撒伯爾與匝加利亞，竟提出非宗族傳統期盼的名字，叫他「匝加利亞」（意即：上主記憶了），而是「若翰」（意即：上主的恩賜）— 生命中的期盼，已提升到生命中的感受，不但因天使當初報喜時的囑咐（路1:13），更重要的，是年邁夫婦實實在在地肯定了上主的恩賜正彰顯在身上；這非在場人士所能感受的。匝加利亞更神奇地恢復了說話能力，並充滿聖神，吐出心底讚頌（路1:68-79）。他已深信孩子的將來，必如天使所預報（路1:14-17），和先知書所預言的，為上主準備一個善良的百姓，使救恩達於地極 — 夫婦期盼大半生，終獲賜的上主恩惠，要為罪苦中期待經年的亂世，帶來比孩子更大的恩賜 — 普世救主。

主，受洗之日，我們冠上新名，願我們竭力配合祢的恩寵，盡顯名實相副。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html