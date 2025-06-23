6月23日 常年期第十二週星期一

創世紀 12:1-9 聖詠 33[32]:12-13,18-19,20,22 瑪竇福音 7:1-5

「上主由高天監臨，注視亞當的子孫」（詠33:13）。天主注視我們這個觀念，使人懼怕嗎？是的，確實如此，因為有人認為天主既時刻監視，那麼人若犯了罪，就法網難逃了。聖詠作者的原意，不可能是要恐嚇我們，要我們因為害怕，而去度聖善的生活。聖經的一字一句，無非是為安慰我們。聖依納爵．羅耀拉對來自天主的安慰，這樣定義：神慰是一切信、望、愛的增進，一切嚮慕天上事的歡樂情緒（《神操》316條）。所以，我們的生活理應常常充滿天主的安慰，信、望、愛德在增長。我們要因為嚮慕天上事，而變得更加充滿來自天上的力量和支持。

所以，聖經、天主啟示的話語，必定是為著增進我們的神慰而存在的。聖詠作者說：「上主由高天監臨，注視亞當的子孫」，原意顯然是為叫我們明白，天主「監臨、注視」，是天主關懷、眷顧我們！是我們的希望由來，不是要引發恐懼。

主，請祢由高天監臨，注視我們的需要；讓我們的信、望、愛德增長，常在祢內充滿歡樂情緒。

内容來源取自《和平月刊》

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