6月21日 常年期第十一週星期六

聖類思．公撒格（會士）（紀念） 格林多後書 12:1-10 聖詠 34[33]:8-9,10-11,12-13 瑪竇福音 6:24-34

即使在耶穌的時代，崇拜金錢或財富，也是一個問題，如同今天一樣。他們關於生命的憂愁和焦慮，都源於對財富的崇拜。今天的福音邀請我們將自己交在天父手中，唯獨敬拜祂。然後，我們可以從恐懼和焦慮，轉向信賴和信心，因為祂是關心我們的父親。

其實，我們的擔憂常是不必要的，所擔憂的事情，也根本不那麼要緊。我們大多數的恐懼和擔憂，是關於將來的種種事情，在後來，我們不也常常發現是庸人自擾嗎？

我們是在天主手中。祂既照料天空的飛鳥，也必照顧我們，祂曉得我們的需要。那麼，就讓我們把擔憂，放在使祂的國在此刻成為現實這件事上吧！

親愛的天主聖三、賞賜我們日用食糧的唯一真主，求祢使我們以一顆信賴和純樸的赤心，忠誠侍奉祢。

内容來源取自《和平月刊》

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