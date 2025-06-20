6月20日 常年期第十一週星期五

格林多後書 11:18,21-30 聖詠 34[33]:2-3,4-5,6-7 瑪竇福音 6:19-23

保祿在為自己的職務辯護時，誇耀他在各新興的基督徒團體中，為福傳所做、所經受的一切。這些痛苦的經歷，影響並傷害了他，因為將他的人性弱點，彰顯了出來。但是，他仍舊一心一意地繼續前進，因為天主是他的力量、是他的寶藏、是照亮他整個生命的光明。

佔據我們的心思，不斷縈繞在我們心頭的，是甚麼人、事、物呢？這個問題的答案，將表明我們的價值觀是甚麼，「我們的心在哪裏」。這答案是人內在的亮光，為人照明人生之路，因為人的一切思想、活動與話語，都以此為基礎和目標。如果這些事物、理想與原則不善、不正或不妥，那麼，人的一切都會受到影響。為此，耶穌邀請門徒們「在天上為自己積蓄財寶」，即要為天國的高遠目標奮鬥，而不要在地上積蓄財寶，就是不要把轉瞬即逝的世俗，作為終極目標。

人追求甚麼，就會有怎樣的人生。

親愛的主耶穌基督，願我們從祢的話語和臨在中，找到真正的喜樂和寶藏。

内容來源取自《和平月刊》

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