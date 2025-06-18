6月18日 常年期第十一週星期三

格林多後書 9:6-11 聖詠 112[111]:1-2,3-4,9 瑪竇福音 6:1-6,16-18

保祿在勸導格林多人樂善好施的同時，也指出了行善的一個重要效果：使人因此藉著我們而產生感謝天主的心；在幫助別人，提升自己心靈上的豐足之餘，多了一層更深遠的意義。正如聖依納爵告訴我們：「人受造的目的，是為讚美、欽崇、事奉天主，由此妥救自己的靈魂。」（《神操》第23條）；所以藉著行善，我們也是在為天主服務，履行受造的責任。

當我們了解到善行的最基本價值，是幫助自己跟天主建立深厚關係，就能對耶穌在今天福音中的教導，更心領神會。因為把施捨、祈禱、禁食等，在人前張揚，只是不必要地突出個人形象，無助歸光榮於天主。耶穌提到的進暗室祈禱等，固然有為宣講效果而稍作誇張，但祂更願意我們注意到的，是真誠地看待自己的信仰。我們所行的每一事，說的每句話，動的每個念頭，都不是為了向別人顯示，而是發自內心，為向創造我們的天父作出回應。

主，我別無所求，只願能得到祢的悅納。

内容來源取自《和平月刊》

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