6月17日 常年期第十一週星期二

格林多後書 8:1-9 聖詠 146[145]:2,5-6,7,8-9 瑪竇福音 5:43-48

今天選讀保祿向格林多人的呼籲，驟眼看來是一封募捐信，請格林多人像其他人那樣慷慨解囊。但他最後提醒大家：本是富有的基督，「為了你們卻成了貧困的，好使你們因著他的貧困而成為富有的」。這句話令我們意會到，關注的重點不是錢財。透過捐獻，我們更真切實在地體認旁人的需要；對他們的關懷，讓我們不再只在乎個人的所有，而是把自己與眾人聯繫，在天主的愛內共享精神上的富足。

對於這一份愛，耶穌在福音中作更進一步，甚至是像有點強人所難的邀請：愛你們的仇人！

仇人、迫害我們的人、不義的人，帶給我們種種痛苦和憤恨，令大家忘記了他們在呱呱墮地時，跟我們一樣，都是純真的受造物，是成長的環境和經歷，把他們逐步塑造成型。我們要恨的，是罪惡的根源，而不是那些受罪惡控制的人。如果我們的愛和寬恕不能改變他們，只好祈求天主幫助。天主既能接納我的過失，我最少也該學習這份寬容。

天父，為要作祢的子女，我甘願奉獻一切。

内容來源取自《和平月刊》

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