6月16日 常年期第十一週星期一

格林多後書 6:1-10 聖詠 98[97]:1,2-3,3-4 瑪竇福音 5:38-42

「若有人強迫你走一千步，你就同他走兩千步」（瑪5:41）。耶穌基督提醒我們關懷弟兄姊妹的時候，要感覺到他們的渴望，照顧到他們的需要，給他們真摯的友誼。聖德蘭修女教導我們，不要滿足於只向近人提供金錢或物質上的援助，更要向他們傳遞愛。「感覺不被愛」是一種可怕的病，治療的方法是以仁慈的手來服務，並以慷慨的心去愛。「同他走兩千步」正表達了慷慨的愛。「慷慨」包含犧牲，難免會讓人感到痛楚，但也給人帶來喜樂。犧牲愈多，愈能在天主面前承認自己的貧乏，將希望託於祂手中。這樣，也就愈能得力去愛天主及愛近人。

我們要向天主祈禱，求祂給我們愛的勇氣。天主對我們無所虧欠，卻願意毫無保留地為我們交付了自己。我們當怎樣回應？

仁慈的天父，祢向我們宣佈了祢的救恩，啟示了祢的慈悲。求祢堅強我們慷慨待人的心志，讓身邊的人更富足，我們更神貧，更喜樂。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html