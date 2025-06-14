6月14日 常年期第十週星期六

格林多後書 5:14-21 聖詠 103[102]:1-2,3-4,8-9,11-12 瑪竇福音 5:33-37

「是就說是，非就說非」（瑪5:37），耶穌這話是叫我們生活於真理中。「什麼是真理？」（若18:38），比拉多向耶穌發問的這條問題，在歷史上也有過不同答案：「真理就是符合事實的陳述」是其中一個哲學答話。耶穌的要求，似乎跟這答案並沒有矛盾，但祂會否有更深的意思？尤其當我們做人處世，並生活在團體當中？

也許讀經一給我們提供了探究耶穌的深層意思的線索。聖保祿強調我們藉著耶穌跟天主和好了，我們不再為自己而生活，而是為替我們跟天主修和的耶穌而活。耶穌降生的使命，既是讓人跟天主和好，那麼我們為耶穌而活，也就是為人與天主和好而活。所以聖保祿認為，天主將和好的話放在我們口中，而我們要像基督的大使一樣，勸勉世人與天主和好。

耶穌既說過：「我是道路、真理、生命」（若14:6），並要求我們活於真理，就是要為祂而活，即為促進人與天主和好而活。那麼在做人處世及團體當中，我們所說的話，就是要以促進他人與天主和好為依歸。

主，求祢賜我們明智，好能活於真理當中。

内容來源取自《和平月刊》

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