6月4日 復活期第七週星期三

宗徒大事錄 20:28-38 聖詠 68[67]:29-30,33-35,35-36 若望福音 17:11-19

聖保祿告別厄弗所教會，勸勉眾長老，要像他一樣身體力行「天主恩寵之道」。耶穌臨別，在最後晚餐，為門徒們祈求合一和聖化。耶穌和保祿都清楚知道，在他們離別之後，門徒及厄弗所教會要面對的困難。所以，勸勉大家要活在天主的真理內，不要被世界吞噬，並懇切地為他們祈禱。

教會內的神職人員或靈修導師的反見證，多時會困擾或阻礙信徒靈性生命的成長。他們本應活在天主的恩寵和福音的真理中，卻成了分裂的原因。有信徒因此而質疑天主存在的真實性，甚至氣憤地離開教會團體；更不幸的，是為自己的遠離找藉口，慢慢地連自己也成了個相反福音和相反真理的人。

與其指責抱怨相反福音真理的人，不如反省自己跟天主的關係，反省自己在真理中生活的實際狀況；不如把目光放在耶穌基督和聖宗徒們身上，讓他們的見證，成為自己前行的明燈。

天主，請在我們受喪亡之子影響和被世界的勢力拉扯時，選擇注目於聖善的榜樣，勇敢地活在祢的真理當中。

内容來源取自《和平月刊》

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