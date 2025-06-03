6月3日 復活期第七週星期二

聖嘉祿．盧安加及同伴（殉道）（紀念） 宗徒大事錄 20:17-27 聖詠 68[67]:10-11,20-21 若望福音 17:1-11

聖史若望把聽眾帶進了耶穌與天父之間的親密對話。這段對話既展示了耶穌對天父的絕對信賴，也表達了祂為門徒祈求的深情。耶穌強調了「永生」的真正意義 — 認識天父和祂所派遣的耶穌基督。耶穌為祂的門徒祈求，祈求他們能在世界中保持合一，像耶穌與天父一樣的合一。

耶穌提到：「永生就是：認識你，唯一的真天主，和你所派遣來的耶穌基督。」這句話催迫聽眾從內心渴望認識永生。永生不只是時間上的延續，而是與天父和耶穌基督建立親密關係的過程。透過認識耶穌，我們得以在日常生活中，體驗天父的愛，得以在祂的話語中，找到真理與生命。這使我們思考自己在信仰生活中的追求：我是否真正渴望認識天父和耶穌基督？

此外，耶穌祈求天父保全門徒，使他們合而為一，正如天父和耶穌的合一。這是主耶穌給跟隨祂的人的一個重要啟示：教會所有成員，有愛的責任和義務，在天父的愛內合而為一。

天父，我們都願意過在祢愛中的合一真理生活，求祢成全。

内容來源取自《和平月刊》

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