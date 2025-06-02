6月2日 復活期第七週星期一

宗徒大事錄 19:1-8 聖詠 68[67]:2-3,4-5,6-7 若望福音 16:29-33

「你們放心，我已戰勝了世界」（若16:33）；耶穌的話確實帶來安慰。若望福音中的「世界」，不一定是指這個有形的物質世界和世俗文化，而是現世中一切反對耶穌勢力的總稱。耶穌基督福音的訊息，不是要束縛人，讓人生活在教條之中 — 那是祂在世時一再反對的。祂是來使我們獲得自由，活出生命本有的喜樂和意義。真正的自由來自內心，表現於外。我們若因為一些教條而感到不自由，那我們需要認真反省自己跟隨耶穌的方式。

面對與福音價值不符，甚至是與之相反的「世界」價值時，我們可能會有掙扎。當我們看到世俗的價值，讓人心更加自私甚至邪惡時，我們可能會感到無奈。然而，我們記起耶穌的話：祂已戰勝了這些。祂的真理拯救生命，扶助我們面對生命的現實，看到生命的終極希望。在我們的無奈中，因著基督的安慰，我們同時也有力量積極地活出祂願意我們活出的樣子 — 這本身也是面對這個世界的見證。

主基督，祢一直活著，請讓我們在祢內享平安。

内容來源取自《和平月刊》

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