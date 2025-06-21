6月20日，普世博愛運動前任會長傅瑪利安息主懷。自創始人盧嘉勒女士去世後，傅瑪利於2008年接任會長一職，領導該運動直至2021年。她的葬禮將於6月23日在教宗岩舉行。

（梵蒂岡新聞網）傅瑪利（Maria Voce）1937年7月16日出生於意大利卡拉布利亞大區的阿耶洛卡拉布羅（Aiello Calabro），她是該地區的首位女性律師。她於1959年成為普世博愛運動的成員，與盧嘉勒並肩服務了6年，隨後在土耳其擔任該運動的地區負責人長達6年。傅瑪利女士於6月20日下午5點22分在教宗岩（Rocca di Papa）安息主懷，在一封由普世博愛運動現任會長卡蘭（Margaret Karram）女士署名的公告中寫道：“她在她的家中，在團體姐妹們的關愛與照料中，在我們所有人的祈禱中安然離去。”傅瑪利的葬禮將於6月23日下午3點，在教宗岩國際中心舉行。

現任會長的緬懷

盧嘉勒曾給傅瑪利取名“厄瑪烏”，這個名字“讓人聯想到復活的主與我們同行的經歷，這也是傅瑪利一生的寫照”，卡蘭女士如此寫道，“傅瑪利曾說：‘我們應該如何行天主的事工？讓耶穌臨在我們中間！’”。卡蘭於2021年接替傅瑪利出任會長，她回憶道，“傅瑪利的親近既有分寸又讓人倍感真摯”，“她的建議總是充滿了智慧”。“她出現在不同的場合，不論是節日、紀念日還是旅行；她向我保證她的祈禱，並願意奉獻自己的生命，她總會給我帶來禮物、鮮花和她的詩歌”。

一顆向世界敞開的心靈

普世博愛運動創始人盧嘉勒女士於2008年3月14日與世長辭後，根據該運動的章程規定，必須選舉一位女性擔任會長。最終，傅瑪利當選，並連任兩屆，直至2021年。該運動在全球182個國家共擁有200萬名成員。傅瑪利曾接受本新聞網採訪時談到：“對我來說，這段經歷起初確實有些艱難，畢竟它是完全未知的，一切都需要摸索。但這也是一段美妙且充實的經歷。它讓我向世界敞開心扉。因此，這些年裡我真切地感受到自己變得更加富足，也感激天主給予我這樣的經歷。尤其是我的心中滿溢著愛，我努力將這份愛奉獻給這個家庭。但無疑，我也從那些原本素不相識的人那裡收穫了豐盛的愛，他們已經成為了我生命的一部分，成了我在全世界的弟兄姐妹。”

為教會服務

本篤十六世教宗於2009年任命傅瑪利為聖座平信徒委員會的顧問。2011年，她又被任命為聖座促進新福傳委員會的顧問，2012年，她在愛爾蘭召開的第50屆國際聖體大會上發言。2017年，她與來自54個國家的約1200名企業家、青年和學生一同蒙方濟各教宗接見，共同慶祝“共融經濟計劃”（Economia di Comunione）成立25周年。該計劃由盧嘉勒於1991年訪問巴西期間發起，是對社會問題和資本主義挑戰的具體回應。

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