皮亞琴蒂尼為羅馬傑梅利醫院新任院長

羅馬傑梅利醫院台伯島院區董事和分院院長皮亞琴蒂尼將於7月1日擔任傑梅利醫院院長一職，接替埃萊凡蒂教授的職務。

（梵蒂岡新聞網）皮亞琴蒂尼（Daniele Piacentini）是羅馬傑梅利醫院新任院長。目前他是傑梅利醫院台伯島院區董事和分院院長，傑梅利醫院董事會在6月23日的會議中決定，新任院長將於7月1日履新。董事會經過全面而深入的遴選過程後，任命皮亞琴蒂尼領導傑梅利醫院，接替埃萊凡蒂（Marco Elefanti）教授的職務。後者自2018年1月31日擔任院長一職。

皮亞琴蒂尼在超過25年的職業生涯中，在卓越的醫療機構積累了豐富的經驗。他的職業生涯始於歐洲腫瘤研究所（IEO）人力資源部門，並在那裡多次升遷。2015年7月到2022年6月，皮亞琴蒂尼擔任羅馬傑梅利綜合醫院人力資源部主任。自2022年7月起，他是傑梅利醫院台伯島院區董事和分院院長。

公告寫道，傑梅利醫院院長人選是在埃萊凡蒂教授第二個四年任期臨近期滿時進行的。醫院董事會於今年3月份開始了一項選拔程序，在意大利醫療領域的優秀管理者中找尋傑梅利綜合醫院新任院長。

在5月26日的董事會會議上，遴選結果出爐，在隨後的6月23日的會議上，董事會任命皮亞琴蒂尼為傑梅利醫院院長。皮亞琴蒂尼將於7月1日展開為期四年的院長職務，並且繼續擔任傑梅利醫院台伯島院區董事一職。董事會表揚了埃萊凡蒂教授，並對他在這任職8年期間所做的工作表示感謝。他在醫院的發展和成長中發揮了重要作用，他的領導留下了持久和重要的印記。

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