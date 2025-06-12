剛果民主共和國平信徒弗洛里貝爾將於6月15日榮列真福品

剛果民主共和國平信徒弗洛里貝爾將於本月15日在羅馬城外的聖保祿大殿被冊封為真福。這位新真福因抵拒腐敗於2007年遭殺害，時年26歲。

（梵蒂岡新聞網）剛果民主共和國平信徒弗洛里貝爾（Floribert Bwana Chui）將於6月15日主日、天主聖三節，在羅馬城外的聖保祿大殿被冊封為真福，這位年輕的平信徒被譽為誠實廉潔的殉道者。冊封真福大典將由聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機主持。屆時，參禮者中會有數位剛果的主教，其中包括金沙薩總主教安邦戈（Fridolin Ambongo）樞機、戈馬的主教恩貢比（Willy Ngumbi）。在羅馬的剛果團體也正喜悅地為這一盛事做準備。弗洛里貝爾生前是聖艾智德團體的成員。

2007年7月7日弗洛里貝爾遭綁架，兩天後，在北基伍省戈馬大湖國家自由大學(ULPGL-Goma)前發現了他的遺體。弗洛里貝爾是剛果產品檢驗辦公室（OCC）的一名年輕專員，這是一個海關和商品檢驗的國家機構，他負責評估從剛果民主共和國東部邊境入境的產品的合格性。

弗洛里貝爾拒絕向腐敗低頭，並為此付出了生命的代價，他決定不讓來自盧旺達的食品進入自己的國家，因為這些食品沒有銷售和消費的許可證。據一些目擊者稱，“弗洛里貝爾寧願死，也不願意讓那些可能會危害許多人健康的食品入境”。他的誠實廉潔使他犧牲性命。

弗洛里貝爾的母親恩塔維哈（Gertrude Kamara Ntawiha）為弗洛里貝爾榮列真福品這一消息表達了喜悅和感激之情，這喜悅的消息撫慰著她因兒子悲慘去世所承受的痛苦。她說，“弗洛里貝爾選擇了天主，直到生命的最後，他選擇死亡以便在基督內生活”。恩塔維哈鼓勵青年學習弗洛里貝爾的榜樣，不要讓自己墮落，而要遵循福音的價值。她也渴望剛果實現國內和平，尤其是在剛果民主共和國的東部地區，那裡是弗洛里貝爾遇害的地方，三十多年來，人們一直在武裝團體的威脅下生活。

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