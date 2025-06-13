朝聖之路的禧年：從聖雅各伯到聖伯多祿

意大利朝聖聯盟舉行象徵性接力朝聖活動，於5月4日從皮斯托亞啓程，6月7日抵達羅馬。途經聖雅各伯之路、羅馬之路和法蘭克之路等歷史古道。

（梵蒂岡新聞網）在這片充滿歷史、藝術與靈性的意大利土地上，朝聖之路遠非古代遺跡的殘存，它們是古今之間的橋梁，是不同團體之間的紐帶，更是人與土地之間的血脈。秉承這一使命，意大利朝聖聯盟（FederCammini）持續推動著一個重估徒步價值的計劃，將其視為文化、靈修與社會的體驗。透過象徵性活動、歷史路線和真實的相遇，他們旨在重新發掘旅程的深層意義，回歸人類最本真的聯結。

意大利朝聖聯盟是意大利一個由協會、機構與專業人士組成全國性的網絡，致力於保護與推廣意大利歷史朝聖之路。主席安德肋·隆巴爾迪（Andrea Lombardi）在接受梵蒂岡新聞網採訪時表示：“徒步行走將地域與人連接起來。這是一個簡單卻強大的行為，能夠凝聚團體、喚起共同意識並促進共享。”該組織的工作涵蓋文化推廣、環境可持續發展、宗教與歷史傳承，並特別重視提升這些路線的包容性與可達性。

安德肋·隆巴爾迪主席指出，在禧年中，意大利朝聖聯盟對“希望的朝聖者”主題作出具體回應：他們通過一場“象徵性的接力朝聖”，於5月4日從被譽為“意大利的聖地亞哥”的皮斯托亞（Pistoia）啓程，沿者具有重大靈修和歷史意義的道路，即聖雅各伯之路、羅馬之路（Romea Strata）與法蘭克之路（via Francigena），穿越托斯卡納與拉齊奧地區，於6月7日抵達羅馬。這場象徵性的接力朝聖，是連接不同地域與團體的橋梁，傳遞著和平與友愛的訊息。隆巴爾迪強調：“我們的目標是讓這項實踐成為人與地之間的紐帶。”

最深刻的記憶之一，是聖神降臨節在聖伯多祿廣場彌撒時與教宗良十四世的相遇。隆巴爾迪講述道：“當教宗乘坐教宗座車經過時，他認出了我們。我們有過一段無聲的交流：我舉起聯盟的帽子，他點頭致意；我便將帽子拋給了他，他接住了。”這個動作濃縮了聯盟朝聖行動與教會之間的連結，是一種相互回應且隱含的邀請，邀請我們共同前行，尋求和平與團結。”。

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