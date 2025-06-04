歐洲主教團委員會舉行會議，各國主教團發言人齊聚布拉格

歐洲主教團委員會目前正在捷克首都布拉格舉行會議，省思在當前的背景下，教會傳播人員在教會內提供的服務。

（梵蒂岡新聞網）在捷克主教團的協作下，歐洲主教團委員會6月3日至5日在布拉格召開會議。在希望的禧年背景下，歐洲各國主教團傳播負責人舉行第35屆會議，主題是“在今天的歐洲傳播希望”。本次會議籌辦者強調，殘忍的戰爭和非人性的暴力在世界各地蔓延，在這個可能陷入絕望的歷史性時刻，歐洲今天比以往任何時候都更“需要傳播喜訊，也就是‘望德不叫人蒙羞’”。

會議籌辦者指出，已故教宗方濟各的呼聲和新教宗良十四世的和平呼籲，都與福音中耶穌的傳播風格相契合。“他們的傳播風格對今天的記者有什麼教導？”“綜觀各個世紀的歷史背景，教會傳播人員都能與聖詠作者一起說：‘它們的聲音傳遍普世，它們的言語達於地極。’（詠十九5）”

與會人士中，也包括聖座傳播部編輯部門副主任吉索蒂（Alessandro Gisotti），他講話的主題是“從方濟各教宗到教宗良十四世的傳播”。最後一場會議討論的主題是“記者與梵蒂岡的傳播”，由西班牙《阿貝賽報》（ABC報）記者布羅卡爾（Javier Martínez Brocal Ogáyar）和捷克國家廣播電台編輯部主編普盧斯（Český rozhlas Plus）輪流發言。會議日程中，除了各種文化活動外，也在捷克主教座堂舉行彌撒聖祭。

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