歐洲明愛會：最低收入津貼不夠生活所需

歐洲明愛會在布魯塞爾介紹了一份有關歐洲貧困狀況的報告。該機構秘書長尼曼呼籲，“歐洲和各國領導人應優先考慮一種包容所有人且足以應付生活所需的收入津貼，這是歐盟抵抗貧困的支柱”。

（梵蒂岡新聞網）經濟資源不足、獲取補貼的條件嚴格並差別對待，以及越來越排外的政策：歐洲明愛會以20個國家明愛會收集的信息為基礎，編撰了一份報告，在其中強調這點。近90%的人稱，在他們的國家，國家提供的補貼不能滿足公民的基本需求，他們因此暴露在極端貧困的風險下。這一問題影響了全歐洲以數百萬計的人，他們不得不面對越來越不穩定的經濟情況。

歐洲委員會正在制定有關抵抗貧困的首個集體策略，因此歐洲明愛會提交的這份文件顯得更為重要。該明愛會秘書長尼曼（Maria Nyman）女士認為，這份報告是向歐洲國家領導人發出的呼籲，為的是通過補貼計劃，“讓人們過上有尊嚴的生活，且完全參與社會生活”。歐洲明愛會希望歐盟採取協調行動，籲請歐盟承諾採取具體行動，使最低收入津貼達到國家貧困線標準的75%。

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