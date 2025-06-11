貝卡莉女士擔任歐洲天主教大學聯盟主席

天主教聖心大學校長於6月6日在魯汶當選為歐洲天主教大學聯盟主席。她是首位擔任此職務的意大利人和女性，負責協調一個匯集62所天主教大學的學術網絡，其中56所分布在17個歐洲國家，另有6所在黎巴嫩。

（梵蒂岡新聞網）天主教聖心大學校長貝卡莉女士（Elena Beccalli）於6月6日在魯汶當選歐洲天主教大學聯盟（Federazione Europea delle Università Cattoliche Europee，FUCE）主席，該聯盟是國際天主教大學聯盟（International Federation of Catholic Universities，IFCU）的歐洲分部。貝卡莉教授將領導一個由62所天主教大學組成的學術網絡，其中56所分布在17個歐洲國家，其餘6所在黎巴嫩。她是首位擔任此職務的意大利人和女性，任期為三年。

高等教育與科學研究的參照點

成立於1991年歐洲天主教大學聯盟，總部設在法國里昂天主教大學。該聯盟在歐洲和國際教育領域中，是高等教育與科學研究的重要參照點。貝卡莉教授在其策略計劃中指出了一些優先任務，以鞏固歐洲天主教大學聯盟在歐洲及在全球的影響，其中包括：加強歐洲天主教大學之間合作關係和戰略聯盟；推動雙學位計劃；制定對教師、青年研究人員和技術－行政人員的流動計劃；開展共同的研究計劃，定期提出有關當代重要課題的研究項目。其目的是為了讓天主教大學能持續地發出自己的聲音，並積極地重振在歐洲的身份和根基，以便重新確立教育與文化的核心角色，它們一直都是歐洲文明的基礎。

根據貝卡莉女士的見解，這個進程的基礎是聯盟內各大學之間的彼此對話和多樣性的發揮，從而推動一些能惠及聯盟內外的項目。這位新主席表示：“如果能在歐盟的政策中獲得充分的認可與支持，天主教大學便能加強歐洲的理念，予以具體實踐，恢復歐盟的精神面貌。”

豐富的履歷

貝卡莉教授從2024年7月1日起擔任天主教聖心大學校長。她任教於該大學的銀行、金融、保險學學院，也是該校合作信貸研究中心的主任。她是支持教宗百年通諭基金會的委員會成員，並參與意大利主教團關於社會責任投資的專家小組。2024年11月1日，貝卡莉獲教宗方濟各任命為聖座文化教育部的顧問。

她於國際知名期刊和出版社發表了大量文章與專著。其研究領域主要是從行業架構的角度來分析銀行業，尤其專注於技術、效率、合作，以及金融與生物多樣性之間的關係。近年來，她的研究更聚焦於倫理與包容性、可持續發展與合作、人工智能以及女性領導力等議題。

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