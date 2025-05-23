烏克蘭日托米爾納匝肋聖家會修女：戰時避難所、祈禱和希望

納匝肋聖家會的三位修女在烏克蘭日托米爾負責管理一所幼兒園和一個援助家庭的中心，以應對遭戰爭襲擊的當地團體的需求。圖馬涅維奇修女回憶說：“2022年2月24日改變了一切。”她也描述了衝突剛爆發那幾天的情形，教育機構關閉了，圖馬涅維奇修女和她同會修女在明愛會的倉庫裡分裝人道救援物資。

傑倫凱維奇（Tomasz Zielenkiewicz）

2022年5月，納匝肋聖家會的修女在明愛會提供的場所為關鍵基礎設施的工人和義工的子女開設了一所全日制幼兒園。圖馬涅維奇（Franciszka Tumanievich）修女講述說，“他們沒有地方安頓孩子，所以，我們在為數不多的房間裡儘量多照顧一些孩子”。現今，約有20個四到五歲的孩童每天到幼兒園來，他們除了上藝術課和英語課，也參加祈禱。修女補充道，“這些孩子每天為士兵、為和平祈禱”。“烏克蘭沒有教會辦的幼兒園，所以，我們的創舉是一件新鮮事，有賴於希望明愛會的協助才能運作下去。”

在美國擔任心理治療師15年的加布里埃拉修女於2024年加入了這個團隊。圖馬涅維奇修女說，“她懷著服務的願望而來，儘管還要學習語言”。她以協調員的身份開始在援助家庭中心工作。每個月有200多孩童和成年人使用這項服務。年齡較小的孩子在一位幼兒教師和一位心理治療師的指導下分組上課，年齡較大的孩子參加手工藝工作坊，失去摯愛的婦女在援助小組中相聚。圖馬涅維奇修女指出，“這是個安全的地方，她們可以來此喝杯茶和談心”。

工作人員幾乎半數是流離失所的婦女，她們當中有語言治療、心理學和教育學方面的專家，她們自己也經歷過創傷。修女指出，“這些婦女對我們來說是一份禮物”。她提到一些有趣的活動的例子，比如語言體操、舞蹈和歌唱。

圖馬涅維奇修女補充道，“這些婦女的經歷都非常艱難且感人，這就是為什麼本中心的運作是如此重要”。“目前，我們正接觸一個由孤兒寡母組成的世代，很多家庭支離破碎，因為家人流散在國外。”

管理援助家庭中心也是一種協調工作，以滿足各種基本需求。修女說，“我們要確保，我們照顧的人有點心吃、有茶喝、有空間，避免任何問題在他們身上發生。我們還要確保環境的舒適，讓他們能與我們一起用晚餐和祈禱”。

除了每天在幼兒園和援助家庭中心的日常服務外，修女們會為家庭組織避靜和培育活動。圖馬涅維奇修女平時在教會法院工作，她指出，精神支持與物質和心理支持要齊頭並進。修女最後說，“我們希望這些人不僅活出新的一天，而且還能找到意義和希望”。

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