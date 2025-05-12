耶穌聖心修女會：南蘇丹難民的希望

在蘇丹龐大的難民營中，有數十萬的南蘇丹人因衝突與暴力而逃離至此，耶穌聖心修女會的修女們與這些流離失所者一同生活，提供精神援助、支持與希望。

保拉·莫吉(Paola Moggi，CMS)修女

在蘇丹擁擠的難民營中，暴力和匱乏是每天所面對的挑戰，耶穌聖心修女會（SHS）為這些難民提供關鍵性的支持。這個來自南蘇丹的修女會生活在像阿爾卡沙法（Al Kashafa）這樣的難民營中，為數千名因幾十年衝突而流離失所的人們提供精神援助、創傷諮詢和實際幫助。

在阿爾卡沙法提供精神援助和實際支持

在白尼羅州，耶穌聖心修女會的修女們發揮著至關重要的作用，她們服務於阿爾卡沙法以及鄰近的吉梅亞和喬里等地，為難民提供支持。她們從事教理講授、探訪病患，並為遭受飢餓、虐待以及因流離失所帶來的精神創傷的人們提供安慰。自2023年12月起，喬治娜（Georgina Victor Nyarat）修女在阿爾卡沙法工作，她肯定地说道：“我們的主要服務就是傾聽他們。這些人真的正在受苦。”

從流亡到服務

耶穌聖心修女會由馬佐爾迪(Sixtus Mazzoldi)主教於1954年在南蘇丹創立，他親身經歷了戰爭與流離失所的歲月。1964年，為躲避第一次蘇丹內戰，修女們逃至烏干達，之後返回了南蘇丹，但在1983年因蘇丹第二次內戰爆發而被迫再次逃離。從那時起，她們一直與自己的人民在一起，横越國界，繼續她們的使命。

2016年，南蘇丹暴力衝突加劇後，喀土穆的達尼爾(Daniel Adwok Kur)主教邀請修女們照顧在蘇丹白尼羅地區的難民。她們在阿爾卡沙法建立了住所，這裡收容了超過15萬名南蘇丹難民。修女們的住所雖然是用塑料布搭建的簡陋設施，她們所到之處，總是激發起人們生活的希望。

面對歧視並回應緊急需求

在當地社群經常虐待難民的緊張環境中，修女們不僅回應緊急需求，也充當社群調解的角色。自2016年起，在阿爾卡沙法工作的瑪利亞（Mary Achwany George）修女注意到，南蘇丹難民遭受各種歧視，其中包括對拾柴火和汲水的限制。她肯定地說：“許多人在離開營地時，會受到強暴和虐待的威脅。”儘管有這些挑戰，修女們依然藉著祈禱與關懷，提供庇護及希望。

由於食品配給短缺，修女們也在提供基本的幫助。聯合國世界糧食計劃署（WFP）帶來了一些緩解，但食物匱乏問題仍然存在，難民們被迫以微薄薪資從事短工。 瑪利亞修女表示：“壓力和沮喪有可能變得如此難以忍受，尤其是年輕人，他們經常生病。”

分享信仰與希望

在這些困難中，耶穌聖心修女會的修女們幫助難民們加深他們的信仰，並鼓勵他們堅持下去。喬治娜修女回憶道，“最初，人們遠離教會，現在他們喜歡和我們一起祈禱。”每年，達尼爾主教都會探訪難民營，施行堅振聖事，並提供牧靈支持。

瑪利亞修女強調了難民的堅韌，他們將自己僅有的與新到的蘇丹難民分享：“儘管他們擁有的很少，南蘇丹難民仍然會幫助來到難民營的蘇丹流離失所者。他們對我們說：‘修女們，天主在那裡，終有一天我們會回家的’。”

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