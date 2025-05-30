教導生活與愛：波蘭瓦斯基的修女為盲人服務百餘年

為眼睛失明和心靈盲目的人服務，這是106年前創立的方濟各十字架婢女修女會的宗旨。她們的服務中心是在波蘭瓦斯基，這個地方是由一位非凡女性恰卡選擇的，她曾是一位失去了視力的女伯爵，現今是天主教會的一位真福。

傑倫凱維奇（Tomasz Zielenkiewicz）

方濟各十字架婢女會的修女們在波蘭華沙附近的瓦斯基致力於教育、專業培訓，以及為她們照顧的對象提供靈性上的支持。該修會共有151名修女，其中75名在這裡履行其職責。她們每天為她們照顧的對象，即盲童和視障兒童，而操心忙碌。但這並不意味著一天當中沒有既定的節奏，她們的節奏充滿祈禱。卡米拉（Kamila）修女解釋說：“每天早上我們都會誦念《在十字架上犧牲禱詞》，這是一個特別的祈禱。”早晨6點，修女們念早課，6點半參加彌撒。然後開始一天的工作，晚上她們一起念晚禱並誦念玫瑰經。然而，如果不是修會創始人恰卡及其生命中不尋常命運，修女們就不會在這裡服務。

從騎馬到在瓦斯基的工作

方濟各十字架婢女會的安傑莉卡·若瑟（Angelica Jose）修女說，“真福恰卡（Elżbieta Róża Czacka）是我們所有盲人的盲人母親“。她帶作者參觀了紀念館，這是瓦斯基的一個小型博物館。四周有恰卡家族的照片，除了設備和紀念品外，還有一個跪凳和修女的頭紗。前一天有一群韓國人來訪。有關恰卡修女的工作的消息傳遍了全世界。安傑莉卡·若瑟修女指出，“恰卡修女體現出痛苦、十字架如何能開闢通往天堂的道路，不僅為自己，而且也為很多其他人、這些年來許多的學生”。

恰卡於1876年在比亞瓦采爾凱夫出生，受過良好的教育，懂多種語言，是田莊的繼承人。距今正好120年前，她18歲時，從馬上摔了下來。她的父母帶她去看的一位醫生說，她的病情無望，並建議她照顧盲人。事情就這樣發生了。恰卡旅行多年，並對這個主題進行了瞭解，然後她選擇度修道生活。1917年，她發了終身願，一年後，她創立的方濟各十字架婢女修女會獲得批准。

瓦斯基為盲人提供服務

恰卡遵從她的內心，用自己的資金在華沙建立了一所盲人庇護所，然後盲人關懷協會成立。援助工作變得有條理且持續，但需要一個更合適的地方。1921年，她開始在瓦斯基為盲人蓋一棟建築物。一所課程完備的學校、一所孤兒院和一座圖書館隨之建立起來。在工作坊中，盲人學會了實用技能。

安傑莉卡·若瑟修女講述說，“就如許多孩子中的一個，有一天，一個男孩哭著來到瓦斯基。恰卡修女聽到這哭聲，便吩咐一位修女去把男孩領過來。隨後進行了簡短的對話。你叫什麼名字？男孩答道瓦茲烏（Władziu）。恰卡修女擁抱他，將他緊緊地抱在懷中，說：‘瓦茲烏，你會幸福的，我也很幸福。’想象一下，瓦茲烏從幼兒園、小學、職業學校畢業，後來，長大後的瓦迪斯瓦夫（Władysław）先生仍記得那個擁抱和那些話。他說：是天主把他帶來的。通過恰卡修女，學生們感受到了天主的臨在和祂慈悲的恩典”。

接受十字架是幸福的鑰匙

現今，方濟各十字架婢女會後來的修女們已將瓦斯基中心提升為更高水平的工作。她們提供早期發展支持，管理幼兒園、小學、接納多重殘疾學生的小學、中學、按摩技術學校、音樂學校和職業培訓學校。在這裡，盲童有機會被親手帶領著走向獨立。

教育盲人的方濟各十字架婢女會貝尼塔（Benita）修女介紹校園，講述道，“這項工作屬於天主並為了天主。沒有其它原因。如果它偏離了這條道路，它就不復存在了，這正是恰卡修女告訴我們的。她想培養盲人成為精英，通過接受自己的狀況，來見證精神勝過於身體的層面”。瓦斯基的畢業生正在不斷增加，每年約有20至30名受過教育的人離開這裡。“貝尼塔修女補充說，“恰卡修女曾說過，遠離天主比眼睛失明更不幸。這才是真正的殘疾”。

盲童也懂得給予他們的父母和老師極大的愛和喜樂。一個男孩子問道：“修女，妳今天很傷心嗎？因為妳的聲音聽起來很難過。”另一個孩子則祝福別人的壽命會是諾厄和亞巴郎的總和。稍微計算一下，會超過一千多歲。無疑，修女們已為此做好了準備。

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