肯尼亞阿瑪尼兒童之家：為街頭兒童提供庇護、教育與希望

在車水馬龍的肯尼亞首都内羅畢，在卡旺格瓦雷社區的貧民窟中有一處非凡的避風港與轉變之地——阿瑪尼兒童之家小學。這所學校由至聖寶血傳教修女會管理，提供給入學兒童的不僅僅是教育，更以愛與信仰滋養心靈，照亮他們前行的道路。

至聖寶血傳教修女會克莉絲汀·馬西沃（Christine Masivo）修女，CPS

如今，阿瑪尼兒童之家小學已成為許多街頭兒童的家園。這些孩子常被貼上“流浪兒”的標籤，這詞語指代那些在内羅畢街頭流浪、無家可歸的青少年，他們背著袋子翻找殘羹剩飯及吸食強力膠，以麻痹心中的痛苦、創傷與飢餓。

這個改變生命的中心機構由寶血傳教修女會負責管理，中心的起源可以追溯到1983年。當時，達米亞娜（Damiana）修女被孩子們親切地稱為“祖母”。她親眼目睹了那些年幼心靈所承受的無法忍受的苦難，他們在街頭生活，食物、住所和衣物都十分匱乏。

受同情心驅使，達米亞娜修女發起了一項食物援助計劃，每天提供兩餐，其中包括一種簡單卻能救命的用玉米和豆類混合做成的食物，叫做“吉特里（githeri）”。對這些孩子來說，這簡直是天降瑪納，表明有人在乎他們。

然而，達米亞娜修女和其她修女們很快意識到，僅僅提供食物是不夠的。孩子們還需要教育、希望，以及擺脫街頭流浪的生活。在資源有限的情況下，修女們開始教孩子們數數和寫字，把地面當作他們的第一塊黑板。後來，在支持她們使命的善心人士的幫助下，書本和鋼筆取代了塵土飛揚的地面，這一切標誌著這些被遺忘的孩子們開始接受正規的教育了。

令人心碎的現實激發改變

在阿瑪尼兒童之家小學，每個孩子身上都承載著一個令人心碎的故事。許多孩子是為逃離充滿家庭暴力的家，卻不得不流落街頭而面對更加殘酷的現實；有些孩子在街頭出生長大，有些孩子失去了父母，無人照料。對許多孩子而言，生存意味著乞討，但從未真正吃飽過。還有一些孩子來自貧困及酗酒的家庭，其父母要麼無力照看，要麼不願提供基本的生活資料。

當修女們接納這些孩子時，第一步是進行康復治療。在六個月內，孩子們會得到幫助，戒除對強力膠的依賴，並擺脫街頭流浪的生活方式。慢慢地，孩子們會被帶入一種有規律的生活，在此，學習和成長成了他們每天生活的重心。孩子一旦康復，就會被安排到適合自己水平的班級，修女們和社會工作者也為他們提供全面的支持。

除了教育之外，修女們還致力於幫助孩子們重新融入社會：有些孩子得以與親人團聚，另一些則在卡旺格瓦雷社區找到了長期固定的居所。對於那些成績優異的孩子，修女們確保他們在本地及國際資助者的支持下，能夠繼續接受中等乃至高等教育。如今，許多孩子已成了各行各業的專業人士，沖破了貧困與失望的惡性循環。

從流浪街頭到有所成就

維恩達（Vienda）修女是致力於該中心工作的修女之一，她親眼見證了孩子們的辛勤付出和堅定的意志。她表示，多年來，阿瑪尼兒童之家小學培養出了多位優秀人才：一位律師、一位建築師、一位藥劑師，以及一位目前在内羅畢大學攻讀醫學的學生。

也許最令人動容的，是一位老師的故事：現在他是這所學校的教職人員，而在修女們救助他之前，他曾像街頭流浪兒一樣生活。如今，他自豪地在這所曾經救過他的學校任教。

他滿懷感激之情，向至聖寶血傳教修女會表達感謝，並說：“若不是她們，我無法想像自己現在會身在何處。”

全人關懷的希望之路

這個中心所做的遠不止於文化知識教育，還發揮天賦，給與精神價值的培育，並激發孩子們的歸屬感。音樂、舞蹈和雜技也為一些孩子敞開了獲得獎學金、就業與生活技能的大門。

修女們提供全人關懷，以確保每個孩子在愛與引導中重新點燃夢想。對他們來說，阿瑪尼不僅是一所學校，更是一個家、一處安全的避風港，和一塊通往更光明未來的跳板。

通過修女們堅定不移的努力，顯示出沒有孩子是無可救藥的。她們是活生生的見證，證明只要有愛、教育和信仰，即便是那最被遺忘的孩子，也能克服他們的困境。

阿瑪尼兒童之家小學將持續履行其使命，始終作為希望的燈塔，無論孩子們的過去如何，努力提供給每個孩子擁有尊嚴與希望未來的可能性。

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