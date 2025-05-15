5月15日 復活期第四週星期四

宗徒大事錄 13:13-25 聖詠 89[88]:2-3,21-22,25,27 若望福音 13:16-20

保祿在安提約基亞會堂裏的演講，是想告訴猶太人，耶穌就是天主所預許的默西亞。但祂不是猶太人普遍認為的那樣，祂不是政治強人，而是一位服從天父和服務人類的僕人，用依撒意亞先知的話說，是「上主受苦的僕人」。

耶穌在最後晚餐，為門徒們洗腳，一方面是為突出其「僕人」的身分，另一方面也是為讓門徒們學習彼此洗腳，即彼此相愛、服務。耶穌說，徒弟不會大過師傅，意思是不能例外。假如連師傅都以奴僕的姿態為門徒洗腳，門徒就更應該這樣做了。換言之，如果耶穌的身分是愛的服務者，門徒亦然。

耶穌與門徒的這個身分，源自聖三愛的存在本質。耶穌透過教導門徒彼此洗腳，去建立以愛為中心的團體，使之反映聖三的樣貌。以愛為中心，就是以他人為中心，把他人當作服務的對象 —「主人」。

但人難免會以自我為中心，比如猶達斯。除非我們「懷有基督耶穌所懷有的心情」（斐2:5），否則難以超越人性的限度。

主耶穌基督，教我們藉著祈禱，深入體會祢的心情，並被祢潛移默化。

内容來源取自《和平月刊》

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