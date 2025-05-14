5月14日 聖瑪弟亞宗徒慶日

宗徒大事錄 1:15-17,20-26 聖詠 113[112]:1-2,3-4,5-6,7-8 若望福音 15:9-17

喜樂，相信每一個人都想尋求，圓滿的喜樂更是終極目標。耶穌在今天的福音裏，明確地指出，如何才能得到圓滿的喜樂：遵守彼此相愛的誡命。是的，當我們撫心自問在甚麼情況下，內心最感受到喜樂，不也就是當我們經驗到愛嗎？

耶穌再進一步指出，最大的愛情就是為朋友捨掉性命，也就是為他人犧牲自己最寶貴的東西。難怪當我們經驗到被愛的時候所產生的感動，是那麼震撼，因為那代表著有別人願意為自己犧牲寶貴的東西。而這被愛的經驗所產生的感動，彷彿引領著我們產生去愛他人的能力，即願意為他人犧牲自己寶貴的東西的能力，從而以愛還愛。這樣，達至的，就是彼此相愛的境界，喜樂也會隨之而來。

這樣看，被愛的經驗是一個關鍵，每人的成長總會有著被愛的經驗。身為基督徒，感受到耶穌基督為我們犧牲性命的那份最大的愛情，就是我們最大的被愛經驗。

主，求祢賜予我們恩寵，好讓我們能感受到祢對我們的大愛，使我們能以愛還愛，並獲得圓滿的喜樂。

内容來源取自《和平月刊》

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