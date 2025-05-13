5月13日 復活期第四週星期二

宗徒大事錄 11:19-26 聖詠 87[86]:1-3,4-5,6-7 若望福音 10:22-30

今天的宗徒大事錄為我們追溯了「基督徒」這個名稱的起源。安提約基雅教會的實況，讓我們體會到基督徒身分的鮮活。教會在安提約基亞落腳，絕不是由於甚麼高人明見，而是在聖神內的偶然。隨著時間的發展和信徒們的努力不懈，這種偶然備有恩寵的必然。天主通過耶路撒冷教會，讓安提約基亞的信眾，真實地體會到恩寵的力量。雖然有迫害和挑戰，他們仍成功地將教會建立起來。他們的行動，就是聖神德能的外顯。

安提約基亞教會是屬於主的羊群。他們認識主，也聽從主的聲音。在困苦患難中，他們排除了世俗雜音，聽從了福音勸勉。救恩內的永生，通過他們，顯示給世世代代的基督徒。

教會今天面對的挑戰不減當年。基督徒信仰生活的含金量，沒有因時代改變而降低。讓我們效法安提約基亞的信友，認真而扎實地活出基督徒的身分，盡我們的最大努力，吸引更多迷失的羊，回歸主的羊棧。

主，謝謝祢賜給我做基督徒的福氣。我願意從今以後，做個合格稱職的基督徒。請幫助我！

内容來源取自《和平月刊》

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