5月10日 中華聖母（紀念）

宗徒大事錄 1:12-14 聖詠 113[112]:1-3,4-6,7-8 若望福音 19:25-27

耶穌在十字架上，即將完成祂的使命工程時，明示了祂的母親瑪利亞和祂的愛徒的關係。這個關係也是瑪利亞與眾信徒的關係。瑪利亞是眾生之母，我們是她的子女。

耶穌最後的託付，叫我們宣認瑪利亞為我們天上的母親，並依賴她強而有力的代禱。聖母瑪利亞是最善解耶穌心意的人，又是勇於承行天父旨意的模範。雖然心如刀割，她還是默默支持，一直跟隨愛子到十字架下，陪伴祂完成祂的使命。

今天，耶穌一再對我們每一個人說：「看，你的母親！」我們仰望著我們的母親瑪利亞，迎接她到我們的家中，在我們的心中做我們的母親。她會在我們憂苦的時候，安慰我們；在我們神枯時，振作我們，堅強我們的信德，為我們作最有力的轉禱。她會給我們指明道路，沿著這條路，我們會走到主耶穌那裏。

中華聖母，為我等祈。

内容來源取自《和平月刊》

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