5月9日 復活期第三週星期五

宗徒大事錄 9:1-20 聖詠 117[116]:1,2 若望福音 6:52-59

天主為我們所準備的恩典，超過我們的想像。今天的兩篇讀經，用不同的方式，為我們描述這一基本真理。讓我們懷著感恩的心，領受這份恩典，活出豐盛的生命。

銳不可擋、氣勢洶洶的掃祿，大概怎也料想不到自己會因禍得福。他被一道亮光環射墮馬，並且短暫失明。天主就是用這種出奇的方式，克勝了強勢迫害教會的掃祿。當掃祿恢復視力時，他已經不再是教會的敵人，而是開拓者。天主的恩典，就是這般神奇。

上主奇恩的高峰，莫過於將自己的體血給人做飲食。這是超越所有人類想像力總合的偉大創舉。單憑人的智慧，是無法參悟的；唯獨信德可以幫助我們。只有那些在教會的共融中，領受到這份恩典的人，才能體會到其中的奇妙。

天主在施恩於人方面，如此用心並不是為了引起人的好奇心，而是用心良苦地把自己的生命賜給人。

無限奇妙的天主，感謝祢如此慷慨，竟將祢自己的生命賜與我們。我願意把握機會，勤領祢的體血，在祢內活出生命的豐盛。

内容來源取自《和平月刊》

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