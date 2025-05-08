5月8日 復活期第三週星期四

宗徒大事錄 8:26-40 聖詠 66[65]:8-9,16-17,20 若望福音 6:44-51

耶穌重複：祂是生命之糧，並用了「我是」來鄭重陳述，展示祂是「從天上降下來的」。挑戰耶穌的人，要求像「瑪納」的憑證，但耶穌說：祂是真正的生命食糧，吃過瑪納的，都死了，誰吃祂的肉，卻永遠不死。耶穌是生命的食糧，因為祂是天主聖言，又因為祂在愛中的奉獻，是為世界的生命而賜給的。

若望福音第六章發展至此，蘊含豐富的聖事性意義。「肉 (sarx)」這個字眼，將聖體聖事內的耶穌與祂的降生成人，連在一起。耶穌是聖言成了血肉，聖言是我們每人都需要「吃」的食糧。「吃」雖謂具體的吃喝，實則指謂個人及整個聚集的團體與耶穌的神體結合。我們天主教徒舉行感恩聖祭，正如我們在明天會繼續在若望福音讀到的，就是在肯定並在慶祝我們同耶穌的結合。我們吃這從天上降下來的食糧（恭領耶穌的聖體），就是在實現我們住在耶穌內，耶穌也住在我們內。我們接受祂的同化，以祂的價值觀為我們的價值觀，做祂所做的，愛祂所愛的。

主啊！我信吃祢的肉，喝祢的血，必得永生。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html