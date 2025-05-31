5月31日 聖母訪親慶日

索福尼亞先知書 3:14-18 或 羅馬書 12:9-16 （詠）依撒意亞先知書 12:2-3,4,5-6 路加福音 1:39-56

這期《和平》以聖若望勞工開始，以聖母訪親作結；若瑟和瑪利亞二人的生命，由始至終，頌揚天主！

瑪利亞到訪，使匝加利亞一家，都能與主相遇。的確，凡得到主或祂的使者駕臨探訪的人，生命都會轉變，生命都會朝向一個光榮的目標發展。此刻，整個世界因瑪利亞到訪，而邁向一個嶄新目標。

瑪利亞、依撒伯爾和她的胎兒，以及匝加利亞，得以看見在天主國度裏更大的生命意義。由卑微貧困被高舉的恩寵，同樣是要賜給我們的。撒種的比喻告訴我們，我們都是天主聖言的聆聽者。我們需要讓聖言的種子，在自己及在別人的生命裏滋長。幾時當我們探訪有基本需要、需要別人關懷、需要被尊重、需要尊嚴被提升的家庭，我們就是在活出聖母訪親這慶日的意義。五月是聖母玫瑰月，在這個月裏，懷著慈悲喜樂的心，殷勤挨戶探訪，就是讓人與基督相遇，就是在給予世界希望。

主啊！願我們所作的家訪，都能讓人與祢相遇，並在他們心中，燃起對祢的愛火。

内容來源取自《和平月刊》

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