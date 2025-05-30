5月30日 復活期第六週星期五

宗徒大事錄 18:9-18 聖詠 47[46]:2-3,4-5,6-7 若望福音 16:20-23

痛苦是一大奧秘，但絕對不是懲罰；反之，痛苦是天主的禮物，跟天主其他的恩賜一樣，只視乎領受的人怎樣去接受。我們必須跟耶穌學習，好能在困苦中認清天父的賜贈。

十字架上的「痛苦」，成了基督徒的福音，因為耶穌的苦難顯示了父對人無邊的愛。耶穌說：「心裏潔淨的人是有福的，因為他們要看見天主」（瑪5:8）。耶穌看見天父，儘管要作自我犧牲，祂仍樂於承行父的救恩計劃。人若參與其中，就能化痛苦為喜樂：「你們將要憂愁，但你們的憂愁卻要變為喜樂」；因為藉耶穌的苦難帶來的復活，我們有幸參與復活的奧蹟，並樂享其中。

原祖背命，天主對女人說：「我要增加你懷孕的苦楚，在痛苦中生子……」（創3:16）。耶穌以婦女分娩的憂苦，作祂「逾越」奧蹟的比喻；人賴痛苦可以變得成熟，可以愛到極至。耶穌愛了我們，把自己交付，為賜給我們永生。因著十字架的奧秘，痛苦能夠被接受，能在生活中被擁抱。

主耶穌，教我們深入痛苦的堂奧，品嘗痛苦的真正意義，俾能與祢更好地合而為一。

内容來源取自《和平月刊》

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