5月7日 復活期第三週星期三

宗徒大事錄 8:1-8 聖詠 66[65]:1-3,4-5,6-7 若望福音 6:35-40

一個人站在戰後家園的廢墟，感到悲傷與無助，更感覺不到天主臨在。對發生的一切，想明白為甚麼，在祈禱中也是在不斷地追問天主「為甚麼」，「祢在哪裏」等類似的問題。但天主卻好像默不作聲，天主如此的反應，更使他非常難受：這算是甚麼與人同在的天主啊？算甚麼應許啊？抱怨、憤恨和很多複雜的情緒，在他心中縈繞，更感覺到天主已經拋棄了他，而他也在無意識中，把天主打入死牢。

生活還是要過下去的，他與其他人一起重建家園。在人們的努力下，一切在復原。他漸漸發現到，戰爭災禍摧毀了房屋和親人，但並沒有摧毀家庭、親情和人心中的希望。所有人不論國家、宗教、文化和語言，在此凝聚，成了一個大家庭，也有了親情。他亦開始感悟到些許天主的靜默！語言是那麼有限，有些時候怎麼表達都是那麼蒼白，天主就單單臨在那裏，默不作聲，與人相伴。

主，祢是忠誠的，從不拋棄祢的一個子民。求祢扶助祢的子女們的信德，教我們效法祢的忠誠，將來能分享祢復活的光榮。

内容來源取自《和平月刊》

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