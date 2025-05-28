5月28日 復活期第六週星期三

宗徒大事錄 17:15,22-18:1 聖詠 148:1-2,11-12,13,14 若望福音 16:12-15

失敗乃成功之母。保祿在雅典墮入了陷阱：模仿了人的做法，試圖在知識的範疇，打動人心。希臘人習慣了聆聽滔滔雄辯的演說家大發議論，於是也來聽一聽這個陌生人保祿的演說，只是最終幾乎全部都譏笑他而去。保祿冷靜地離開了雅典，往格林多，謙卑地從這次經歷中學習。雅典的失敗成了格林多的勝利。保祿在格林多，簡簡單單，踏踏實實，宣講了有關基督的真理。

雅典的聽眾未能收獲這美妙的訊息了：天主就是人們呼吸的空氣 —「我們生活、行動、存在，都在祂內」。我們這些接受「愚妄的十字架」（格前1:18）養育，並在其上長大的人，應該細察是否每天在祈禱中，都能呼吸到天主臨在的純淨空氣。

今天短短的福音讀經，讓我們瞥見聖三這個「愛的團體」。父愛子，子愛父，兩者共發的愛，就是聖神。父子共發的聖神，就是給教會傾注的無盡愛情。教會被召勇敢地去分享這三位一體的愛。如此，教會便是一個不計較付出，甚至甘作犧牲的愛的團體。

天主聖三，請教我們的團體，活現祢的生命氣息。

内容來源取自《和平月刊》

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