5月27日 復活期第六週星期二

宗徒大事錄 16:22-34 聖詠 138[137]:1-2,2-3,7-8 若望福音 16:5-11

耶穌說：「現在我就往派遣我者那裏去」。身為信徒，我們相信耶穌會幫助我們到祂要去的地方。耶穌之所以能夠克服各種誘惑、考驗和苦難，是因為祂在天父內，知道自己往何處去。耶穌的去向，給予信徒們一個很好的榜樣，讓我們知道生命的方向，是在天主許諾的希望中。耶穌知道祂去，是為了讓護慰者聖神，開始聖化人類的工程。耶穌也曾說了：「我必不留下你們為孤兒」；祂透過聖神，在聖體聖事中，實踐祂與我們同在的承諾。耶穌不但知道祂的去向，也知道自己仍會再來。祂要來指證世界關於罪惡、正義和審判所犯的錯誤。很多人被自己的罪惡纏繞，也許是活在完美主義、自責、內疚和痛苦的掙扎，甚或陷入絕望的危險中。耶穌向我們啟示罪惡的根源，在於沒有信從祂。皈依就是相信並跟從耶穌，而不是靠己力所期待的完美。

主耶穌，求祢光照我們，使能認清世事的虛幻，並能透過聖神的引導，及在信從祢內至祢所至。

内容來源取自《和平月刊》

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