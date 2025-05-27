5月26日 復活期第六週星期一

聖斐理伯．內利司鐸（紀念） 宗徒大事錄 16:11-15 聖詠 149:1-2,3-4,5-6,9 若望福音 15:26-16:4

耶穌在福音說：「凡殺害你們的，還以為是盡恭敬天主的義務」，本來是為提示將會面對的迫害，並安慰門徒；但祂的這段話，也有另一層意義。

猶太人篤信唯一的真神，因此，當門徒宣信「三位一體」的天主時，自然覺得有義務要撲滅此「異端邪說」；這也就是為何耶穌接著說：「他們這樣作，是因為沒有認識父，也沒有認識我。」認識天主是「父」，自然就指出「子」的存在 ― 就是降生成人的耶穌基督。

在另一個層面，天主選擇聖子降生成人，啟示新約時期的救恩計劃，並不是要故弄玄虛，而是通過人皆有之的人倫關係，突顯重建神人關係在救恩計劃的重要性。因此，基督徒的義務，就是通過認識「父」和「子」，在天主內建立更密切的信仰關係。

主基督，求祢不斷加深我們對父和對祢的認識，從而更真切地期盼進入祢通過復活為我們帶來的神人共融關係。

内容來源取自《和平月刊》

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