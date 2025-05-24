5月24日 聖母進教之佑紀念（為在中國的教會祈禱）

宗徒大事錄 1:12-14 （詠）路加福音 1:46-55 若望福音 2:1-11

聖母陪伴了門徒們的信仰成長和初期教會的成型。在今天奉聖母為「進教之佑」的特殊日子，讓我們特別為中國信友和中國教會祈禱。懇請天上母皇看顧憐惜，倍施恩寵護佑。

目睹耶穌變水為酒的奇蹟後，門徒們「就信從了」耶穌。根據若望福音作者的記載，聖母是奇蹟發生和信德增長的關鍵人物。如果不是她的臨在和協調，一切都不會那樣和諧。當門徒們在依依不捨的無奈中，從橄欖山上下來後，是聖母陪伴了這個新生體弱的教會團體。

我們都知道，整個教會都迫切需要真實地感知聖母的陪伴和祝福。我們相信「進教之佑」絕不是虛設頭銜。讓我們為整個教會，也特別為中國的信眾和中國教會祈求，願我們今天在聖母的陪伴下，如當日的門徒們和初興教會團體一樣，會按照她指出的方式，遵從耶穌的吩咐，好讓耶穌基督能在我們的日常生活中，給我們顯行更多促使我們信德增長的奇蹟。

進教之佑，天上母后，請以您溫柔的母愛，擁抱我們，祝福我們！讓我們從您溫暖的懷抱中，吸取前進的力量和勇氣。

内容來源取自《和平月刊》

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