5月23日 復活期第五週星期五

宗徒大事錄 15:22-31 聖詠 57[56]:8-9,10-12 若望福音 15:12-17

要成為基督徒，是否先要成為猶太人，並接受割損？耶路撒冷的宗徒會議，在聖神的帶領下，共議同行，辨別出外邦人加入教會毋須割損。

割損標誌著舊約選民與天主之間的關係，貫徹了以色列民，藉由外在的法律，激發信仰的傳統。新約的天主子民，更著重內心的皈依，保祿形容這是「心中的割損」（羅2:29）。斐理伯書對此有深刻的反省：「其實，真受割損的人是我們，因為我們是以天主的聖神實行敬禮，在耶穌基督內自豪，而不信賴外表的人」（斐3:3）。

主耶穌沒有要求我們外表的改變，而是給了我們愛的命令：「你們該彼此相愛，如同我愛了你們一樣」（若15:12）。割損有其文化局限，愛則四海皆通，雖然並不容易踐行。但是基督徒知道，主先愛了我們。當我們仰望基督，感念祂的恩典時，自當有力量去愛。「如果你們之間彼此相親相愛，世人因此就可認出你們是我的門徒」（若13:35）。愛由心而發，也最能標示我們同天主的關係。

主耶穌，願我們以愛為標記，向世人彰顯祢的救恩。

内容來源取自《和平月刊》

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