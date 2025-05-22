5月22日 復活期第五週星期四

宗徒大事錄 15:7-21 聖詠 96[95]:1-2,2-3,10 若望福音 15:9-11

讀經一記錄了大約在公元四十八年，在耶路撒冷舉行的宗徒會議。當時，在擴展中的教會，吸引了不同文化的人，成為基督徒。宗徒和長老於是聚集，討論一個具爭議性的問題：基督徒必須守梅瑟法律，尤其當中的割損禮及猶太人的飲食規條嗎？最終，會議決定只保留小部分，即「戒避偶像的玷污和奸淫，戒食窒死之物和血」。割損及許多其他規條，都毋須再遵守了。教會不希望給願意歸附主的人，製造阻礙，如雅各伯說的：「按我的意見，不要再加給由外邦皈依天主的人煩難」（宗15:19）。

福音中，耶穌也提到誡命。耶穌遵守父的命令，鼓勵我們都要同樣遵守。這些命令並不含糊，全都關於愛。「這是我的命令：你們該彼此相愛，如同我愛了你們一樣」（若15:12）。

天主的命令並不是將人壓迫的重擔。反之，天主的法律和命令，是為釋放人，使我們獲得自由。愛，往往涉及犧牲，卻常指出生命的方向和意義。幾時我們實踐愛德，耶穌的喜樂便存在我們內。

耶穌，感謝祢把我釋放。請教我能像祢那樣去愛。

内容來源取自《和平月刊》

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