5月20日 復活期第五週星期二

宗徒大事錄 14:19-28 詠 145[144]:10-11,12-13,21 若望福音 14:27-31

保祿在執行福傳使命的過程中，遭到迫害、石擊，從一地被驅逐至另一地。但保祿沒有放棄，與同行的巴爾納伯繼續建立各地方的教會團體，「堅固門徒的心」，並明認天主在他們身上行了偉大之事。

耶穌向宗徒們預言祂將被出賣時，祂的人性也心神煩亂。但祂知道祂要經歷的苦難，是天主上智計劃中的一環，所以祂坦然無懼，從容赴死，終於完成天父的委託。

如果我們與天主在愛內結合為一，也絕沒有人能奪去我們內心的平安、寧靜與自由。因為主的平安是一個保證；也是給我們帶來希望的平安。耶穌還說：「我去；但我還要回到你們這裏來。」這是主陪伴我們的應許。祂不會離開我們使我們成為孤兒，祂將保護我們免受邪惡者的侵害，祂將在我們的掙扎和困難中安慰我們。

當面對生活的掙扎時，耶穌呼籲我們用「平安」來彼此問候和祝福，願我們獲得此平靜的力量，藉著我們的主耶穌基督，去堅固我們兄弟姊妹的心。

内容來源取自《和平月刊》

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