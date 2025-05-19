5月19日 復活期第五週星期一

宗徒大事錄 14:5-18 聖詠 115[113:9-26]:1-2,3-4,15-16 若望福音 14:21-26

「接受我的命令而遵守的，便是愛我的人」；主耶穌明確地把如何愛祂的方式，告知跟隨祂的人，且進一步說明這份愛由天父而來，在聖子內，並聯合聖神，使那些愛祂的人常與祂在一起，也成為祂寓居的所在。耶穌親力親為，實踐了這命令 —「你們該彼此相愛，如同我愛了你們一樣」（若15:12）。要愛天主，就要彼此相愛，而愛是願意為別人作犧牲的。除非在看到別人的需要，並為此而付出，不優先考慮自己，卻先顧及他人時，這樣才算是彼此相愛。

愛人與愛天主實在是同一行動，只有在我們能愛那看得見的朋友時，我們才能真正愛那看不見的天主。即使愛人如己，有時需要我們付出心力；但在這個時候，也正是我們能感受到天主的恩寵在幫助我們克服自己的不足和輭弱，並勇敢地為天主作犧牲的時候。

主耶穌，祢說過：「人若為自己的朋友捨掉性命，再沒有比這更大的愛情了」。祢為了愛我們而甘願犧牲性命，又從死者中復活，叫我們相信祢的信實可靠。求祢給我們恩寵，因祢而彼此相愛。

内容來源取自《和平月刊》

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