5月17日 復活期第四週星期六

宗徒大事錄 13:44-52 聖詠 98[97]:1,2-3,3-4 若望福音 14:7-14

猶太人阻撓保祿對外邦人宣講，令人慨歎。天主的聖道本來就應傳布給所有人，猶太人雖然否認耶穌，但信奉的，畢竟是同一的天主。如果他們看見全城聚集，不是滿心嫉妒，而是互相配合，向群眾宣示主的救恩，相信聖道就能更快、更全面地傳遍地極。可惜他們狹隘地堅持己見，蠻橫地壟斷對教義的理解，更粗暴地對異見者發動迫害。他們的作為完全與天主的良善寬仁背道而馳，唯一堪告慰的，是他們驅逐保祿，間接推動了門徒往更遠更廣的外邦傳揚福音。

猶太人的迫害，表面上對門徒造成打擊，實際上卻助長了傳教事業，還有一個更加不容輕視的例子，就是對耶穌的迫害。從今天選讀的福音看來，在耶穌受難前，部分門徒對祂天主子的身分還是有點模糊。直至耶穌死後復活，他們才不再心存疑慮，終生為主作證，死而後已。讓我們都能常懷希望，勇敢地面對迫害，與主合作。

主耶穌，祢所做的事業，我也要做，並且還要作更大的事業。

内容來源取自《和平月刊》

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