5月16日 復活期第四週星期五

宗徒大事錄 13:26-33 聖詠 2:6-7,8-9,10-11 若望福音 14:1-6

「除非經過我，誰也不能到父那裏去」（若14:6）。耶穌一生都指向天父：祂必須在天父那裏（路2:49）；祂常向天父祈禱，甚至徹夜不眠（路6:12）；祂不忘稱謝天父（路10:21）；受難的時候，祂將自己的靈魂交托在天父手中（路23:46）。祂邀請我們投到天父愛的懷抱。

「我是道路、真理、生命」（若14:6）。我們追隨耶穌，就是生活在天父的臨在中，常向天父祈禱，歡樂時讚美祂，憂苦時投靠祂，工作時求祂助佑，困難時求祂撫慰。耶穌彰顯的天主，是親密和溫柔的愛。在愛中，我們了解自己存在於這個世界的目的。我們因愛而被造，在愛中，我們明白到圓滿的生命在於愛，並學習如何去愛。只要讓天主的愛火在我們的生命中燃燒，我們便能謙卑而親切地去愛他人。只要我們完全信任祂的愛，祂會在我們身邊，不斷地啟發我們，鼓勵我們，堅強我們。

主，求祢在我們心中，不斷地孕育這偉大的愛。

内容來源取自《和平月刊》

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