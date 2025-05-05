5月5日 復活期第三週星期一

宗徒大事錄 6:8-15 聖詠 119[118]:23-24,26-27,29-30 若望福音 6:22-29

民以食為天。耶穌邀請我們，向天父祈求日用的食糧，因為食糧是生命必需的。當我們求食糧時，不是為我，而是為我們，這才符合天父子女的身分和使命。

首先，食糧指向身體的需要。無論過去，還是現在，教會像基督一樣，始終關懷窮人，始終窮人優先。教會也邀請所有人，每一個人，步武基督的芳蹤，關心窮人。因為關心窮人，就是關係基督。

其次，食糧指向天主的聖言。一如耶穌所說的：「人生活不只靠餅，而也靠天主口中所發的一切言語」（瑪4:4）。因為先知曾預言，人真正的饑渴，「不是對食物的饑餓，也不是對水的饑渴，而是對聽上主的話的饑渴」（亞8:11）。

再次，食糧指向基督的聖體。當群眾找到耶穌後，祂卻對他們說：「你們不要為那可損壞的食糧勞碌，而要為那存留到永生的食糧勞碌」（若6:27）。只有渴慕基督的人，才會得到滿足。只有相信祂的人，才能得到永生。

耶穌，生命之糧，求祢激起我們的渴望，也滿足我們的饑渴。

内容來源取自《和平月刊》

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