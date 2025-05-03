5月3日 聖斐理伯及聖雅各伯宗徒慶日

格林多前書 15:1-8 聖詠 19[18]:2-3,4-5 若望福音 14:6-14

在今天的福音中，聖史若望呈現了一幅主耶穌自我啟示的深刻畫面。耶穌宣告祂自己就是「道路、真理、生命」，唯藉著祂，人才能進入天父的懷抱。這是一個關係上的邀請 — 祂主動地邀請我們認識祂、絕對地信賴祂，並在祂內活出真正的天主性生命。耶穌的言語與行動，讓我們得以窺見祂父的面容，進而在生活中與祂建立更親密的關係。

然而，宗徒斐理伯的請求：「主！把父顯示給我們」，反映出門徒仍未完全理解耶穌的身分。他們渴望更多的憑據，卻不知道耶穌本身已是天父最完美的啟示。這讓我反思，在我跟隨耶穌的路上，我是否也曾經像斐理伯一樣，渴求更多的「證據」，卻忽略了耶穌已經親自臨在於我的生命中？我是否願意憑著信德去領受祂的帶領，而非總是等待可見的神蹟？我是否願意在困難與挑戰中，仍然堅信祂是我生命的唯一道路？

主耶穌，求祢賜給我對祢的真實信賴，請堅固我對祢的信仰，使我能夠更緊靠祢，在每天生活中見證祢的愛與真理。

内容來源取自《和平月刊》

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