5月2日 復活期第二週星期五

聖亞大納修主教（聖師）（紀念） 宗徒大事錄 5:34-42 聖詠 27[26]:1,4,13-14 若望福音 6:1-15

「但是為這麼多的人這算得什麼？」若我嘗試想像福音故事的場景，我或許會跟聖安德肋說著同樣的說話。因為事實擺在眼前，難道「五個大麥餅和兩條魚」，足夠分給這麼大夥羣眾嗎？

我留意耶穌的反應：祂沒有趁機講大道理，更沒有嫌棄門徒們缺乏信德。耶穌的命令，卻像是在挑戰他們 — 他們若不信，可能就無法服從耶穌的指令，去給羣眾分餅分魚了。耶穌以自己的行動，帶動了他們的信德；他們也在順服中，按耶穌的話表達了自己的信賴。

面對自己對家庭、團體、使命服務的匱乏，若只把目光和心意執著於那些「不足」中，只會讓自己陷於悲觀失望。耶穌似乎在邀請我，把心思轉向祂，以信賴的順服，在具體實況中，繼續做可以做到的事 — 哪怕一切看起來「不算什麼」！轉變我們的心，並給際遇到的、關愛掛心的人、服務對象等，帶去轉變的是祂，而不是我，更不是我的不足和缺失。

上主，我深信在這人世間，必能見到祢的美善。

内容來源取自《和平月刊》

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