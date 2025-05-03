耶路撒冷火災，公教團體求救

以色列大火嚴重打擊拉特倫的嚴規熙篤會隱修士，以及厄瑪烏－尼苛頗里真福團體。雖然宗教建築物幸免於難，但有些隱修士和當地居民失去住所，隱修院的農場也完全毀於火災。

（梵蒂岡新聞網）耶路撒冷近日火災不斷，在高溫和強風的助長下，火勢迅速蔓延。消防隊員要求當地居民和宗教團體撤離，其中包括嚴規熙篤會隱修士，他們目前在本篤會院和聖若瑟修女院避難。

真福團體的厄里亞納（Eliana Kuryło）修女向本新聞網講述說：「我們失去了所有附屬建築物、我們院長的住所，以及一對東正教夫婦多年來從事大公運動工作的亭子。那座亭子燒了足足有半小時之久，不幸中的大幸是聖像畫工作坊逃過一劫。」

厄瑪烏－尼苛頗里真福團體尤其受到重創。幾名隱修士幫助消防隊員控制火勢後，返回了自己的會院。厄里亞納修女說：「我們十分幸運，因為大火吞噬了隔壁的天台，那裡有個圖書室。假如火從那裡燒進去，我們大家就會葬身火海了。」然而，火災的威脅似乎還沒結束，消防隊員仍在與火燄奮鬥。

斷垣殘壁、祈禱和希望

拉特倫（Latrun）聖堂5月2日舉行了謝恩彌撒，為尼苛頗里（Nicopolis）的隱修院和朝聖地獲救而獻上感恩。雖然隱修院附屬設施大多被燒毀，但嚴規熙篤會隱修士保證，在友人的支持下，他們將為這神聖之地寫下歷史的新篇章。

耶路撒冷宗主教區副主教舒馬利（William Shomali）主教與兩位主教到現場勘災。舒馬利主教說：「火災燒毀的土地約有24公頃。這區域有兩個屬於聖地天主教會的隱修院：拉特倫嚴規熙篤會隱修院和厄瑪烏－尼苛頗里真福團體。消防隊員很快就趕到，他們工作優異，協助滅火，但我們害怕火勢會掉頭，因為高溫炎熱又刮著大風。」

他進一步表示：「這兩個團體現在平安無事，我們為此感謝天主。我們與拉丁禮宗主教府的主教們來到這裡，了解各種需求。儘管有所損失，但感謝天主，人員都獲救了。」

感謝與求救

厄瑪烏－尼苛頗里真福團體不忘他們得到的援助：「七公里外的一位猶太經師跟我們聯絡。他說，如果有需要的話，我們可以去他們那裡。我們便到那裡過夜。」

厄里亞納修女對此心懷感激，同時也籲請信眾同心祈禱，為隱修院被燒毀的區域提供支援。「誰如果想要在經費上援助我們，請上厄瑪烏－尼苛頗里（Emmaus-Nikopolis）的網站。我們現在沒有電力，一切都燒毀了。水才剛剛恢復供應而已。」

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