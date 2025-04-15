羅馬傑梅利醫院設立幫助隱形人群的慈悲之家

聖艾智德團體在羅馬傑梅利醫院設立了一個慈悲之家，幫助脆弱群體。該機構負責人拉希里女士訴說了這些脆弱群體得不到醫療服務的悲慘情況。

（梵蒂岡新聞網）最脆弱群體的健康權不斷受到侵犯。隱形人群，如無家可歸者無法獲得醫療服務，因此他們的治療和預防變得不可能。拉希里（Gianna Iasilli ）女士熟知這個悲慘的現實，由於缺乏疾病的早期診斷，意大利城市中的無家可歸者失去了本來能多活幾年的機會。拉希里女士是慈悲之家（ Villetta della Misericordia ）的負責人，這個機構由聖艾智德團體於 2016 年慈悲禧年中成立，位於傑梅利醫院和天主教大學的學區和醫院區域內，接納不分性別、宗教、年齡或國籍的街頭流浪者。這個機構一直致力於“回應貧困的挑戰，選擇收容經濟和居住環境處於嚴重困難的人，也收容有健康問題的人”。

不是所有人都享有健康的權利

拉希里女士表示：“我們必須永遠記住，對於我們的收容者、無家可歸的人來說，他們很難擁有一張醫療卡，外國人也得不到護理，他們沒有居留，無法接受一位醫生的治療。這一切只會造成嚴重的不義，因為健康未能成為一項受尊重的權利，也不是所有人都有這個權利，只是某些人才有。”

拉希里女士接著說道：“需要反省的一個事實，就是在近年收治的 131 人中，多達 28 人在離開慈悲之家後立即或不久後就死亡。他們中的大多數在入住時沒有任何病理診斷。在這 28 人中，有 10 人死於腫瘤，這些疾病只是在他們進入這個設施時進行體檢後才診斷出的。因此，由於許多人難以獲得醫療服務，造成了潛在的，也可以說是廣泛的健康貧困。”

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